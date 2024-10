Comparte

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, compartió un video en su cuenta de Instagram confirmando a Chile como anfitrión del Mundial sub 20 de 2025.

“Me complace mucho confirmar que la edición 2025 de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 que se celebrará Chile. La competencia comenzará el 27 de septiembre, y la final tendrá lugar tres semanas después, el 19 de octubre de 2025”, dijo el mandamás del ente rector del fútbol mundial.

“Este será el quinto torneo de la FIFA que tendrá lugar en Chile desde 1962, lo cual es un gran logro. ¡Felicitaciones Chile!”, completó.

Chile organizó el Mundial masculino adulto de 1962, el Mundial sub 20 masculino de 1987, el Mundial femenino sub 20 de 2008 y el Mundial sub 17 masculino de 2015.