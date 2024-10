Comparte

El delantero uruguayo Luis Suárez lanzó duras críticas contra el actual entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, cuestionando su estilo de gestión y trato hacia los jugadores y el personal de la Celeste. El conflicto, que salió a la luz durante una entrevista con DirecTV Sports, ha encendido la polémica dentro del fútbol uruguayo en plena campaña de Clasificatorias rumbo al Mundial.

Suárez, quien ya se ha retirado de la selección, no se guardó nada al referirse a situaciones que han complicado la convivencia dentro del equipo desde la llegada del técnico argentino. Una de las críticas más severas se centró en el trato que Bielsa habría tenido con el jugador Agustín Canobbio durante la pasada Copa América en Estados Unidos. El delantero calificó el comportamiento del entrenador como una “falta de respeto absoluto” después de que este relegara a Canobbio a realizar ejercicios junto con los futbolistas que habían sido llevados como sparrings.

Tensiones dentro del equipo

Las diferencias entre Suárez y Bielsa no se limitan solo a un incidente puntual. El histórico atacante charrúa también relató que los jugadores del plantel tuvieron que realizar una reunión interna para solicitar que el técnico les mostrara un mínimo de cortesía en el día a día. “Le pedimos que por lo menos nos dijera buen día. Ni siquiera saludaba”, afirmó Suárez, quien aseguró que, tras una charla de cinco minutos con Bielsa en calidad de referente, la única respuesta que obtuvo fue un escueto “muchas gracias“.

Estas tensiones parecen haber afectado no solo a los futbolistas, sino también al ambiente general en el Complejo Celeste, el centro de entrenamiento de la selección uruguaya. Suárez lamentó el trato que están recibiendo los empleados del lugar, quienes, según sus palabras, ahora se ven restringidos incluso en cosas básicas como interactuar con los jugadores. “No los dejan pasar, saludar o comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día”, señaló.

Suárez pide apoyo a los hinchas

El delantero uruguayo también aprovechó para hacer un llamado a los aficionados a no culpar a los jugadores si los resultados en las Clasificatorias comienzan a flaquear. Con Uruguay en una posición relativamente favorable —actualmente en tercer lugar con 15 puntos— Suárez advirtió que la división y las tensiones dentro del equipo podrían pasar factura en los próximos partidos.

“Bielsa ha separado a todo el grupo hasta en la forma que tiene para entrenar“, sentenció, subrayando el impacto que está teniendo el manejo del técnico en la dinámica interna del equipo.

El combinado charrúa enfrentará desafíos clave en las próximas fechas, con duelos cruciales contra Perú en Lima y Ecuador en Montevideo. Los resultados de estos encuentros serán vitales para consolidar su posición en la clasificación y determinar si las decisiones de Bielsa, criticadas abiertamente por figuras como Suárez, afectarán el futuro de Uruguay en el camino hacia el Mundial.