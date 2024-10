Comparte

En la antesala del duelo ante Colombia por las Clasificatorias, el entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, abordó la salida de Carlos Palacios, quien fue liberado sorpresivamente por “razones personales”.

“Se podría decir que fue inesperado. Son cuestiones personales, no puedo extenderme más de eso. No tuve la oportunidad de hablar con él porque le habíamos dado tiempo para que pasaran con sus familias y nos teníamos que presentar a las 11 para descansar e ir a dormir. Yo tenía a mis hijos y nietos, y estando en casa, en el departamento donde vivo en Santiago, ya tenía todo organizado para llegar a las 11 como habíamos quedado. Entonces Carlos pidió si podía ir un poco antes, y como tenía organizada esa cena, le dije si podía llegar a las 11. Él tenía una determinada urgencia de que fuese antes, entonces mandé al preparador físico a, si era tan urgente, que hablara con él. Pero yo siempre al tanto de todo”, comenzó diciendo el DT en conferencia de prensa.

Respecto a los motivos de su salida, el Tigre afirmó en que “Carlos lo que manifestó fueron cuestiones personales más que nada. Que eso lo llevaba a resolver desafectarse de la selección. Cuando son cuestiones personales, más de eso no me meto”.

“Nadie sabe en profundidad, porque él no explicó cuáles son las cuestiones personales. Pero cuando uno alude a eso, sin lugar a dudas que queda como algo muy privado”, insistió.

“El grupo está bien”

Ricardo Gareca, además, reveló cómo se tomó el plantel la salida de la Joya. “Yo le comuniqué a los muchachos al día siguiente antes de iniciar el entrenamiento de la mañana la decisión de Carlos, y nada más. Por sobre todas las cosas que eran cuestiones personales. El grupo lo tomó bien, más allá que estábamos con un viaje encima”, señaló.

“El grupo está bien, yo veo a los muchachos bien. Muy metido en el partido. A Carlos le deseamos lo mejor, Chile pierde un valor importante, a un joven muy importante. Con él tuve una charla queriéndolo conocer antes de ser convocado, una vez lo cité a Pinto Durán para conocerlo. Él siempre estuvo muy predispuesto, muy abierto, y después las charlas individuales que yo tengo con ellos. Yo nunca me he comprometido en nada, les he dicho que los tengo en cuenta, pero yo no me puedo comprometer ni con la figura más importante de Chile por el cargo que tengo”, cerró.