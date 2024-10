Comparte

Gustavo Quinteros pasa por un buen momento deportivo en Argentina dirigiendo a Vélez Sarsfield. El ‘Fortín’ marcha puntero de la Liga Profesional de Fútbol con 38 unidades en 18 encuentros, y logró rescatar un valioso punto del Más Monumental de River Plate, con una igualdad 1-1.

Sin embargo, lo más comentado del encuentro fue la particular reacción de uno de los dirigidos por el ex DT de Colo-Colo. Se trata de Elías Gómez, quien se fue con todo contra su entrenador al ser reemplazado a los 55 minutos de partido por Aaron Quirós.

Cuando el lateral izquierdo velezano, de pasado justamente en el conjunto ‘Millonario’, iba saliendo, al llegar al sector donde se encontraba Quinteros, pasó por el lado del entrenador y, sin saludarlo, le dijo “cagón” mientras lo miraba hacia atrás.

Al ver que el estratega lo miró de vuelta, Gómez redobló su apuesta: “Ya vamos a hablar” le dijo al argentino-boliviano.

Una vez finalizado el encuentro, consultado por la situación, Quinteros declaró que: “Cuando salió Elías Gómez no lo escucho, por eso lo miro. No me molesta que se enojen cuando salen, pero si hubo una falta de respeto, pierdan cuidado que va a haber un castigo deportivo”.

El próximo partido para el conjunto de Liniers, para dar un nuevo paso hacia un título que le es esquivo desde 2013, será ante Belgrano de Córdoba en el Estadio José Amalfitani, el próximo sábado 26 de octubre, probablemente sin Elías Gómez dentro de los once iniciales.