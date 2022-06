El delantero polaco Robert Lewandowski nuevamente habló sobre su posible salida del Bayern Múnich. Lo hizo en diálogo con el medio alemán Bild, donde además de enviar un mensaje conciliador a los hinchas, reiteró su deseo de partir.

“Siempre he tratado de dar lo mejor de mí para el Bayern y aprecio mucho a sus aficionados, siempre me han apoyado. Pero creo que si ahora no fuera sincero con mi situación, sentiría que no estoy siendo justo con los aficionados”, explicó el atacante. “Espero que me entiendan algún día”, agregó.

Al ser consultado si es egoísta por la decisión que está tomando, aseguró que «no, no lo soy. Sé lo que he vivido en este club y lo aprecio mucho, en ocho años lo he dado todo, pero ahora siento que es el momento de una nueva etapa”.

“Respeto al Bayern y sus reglas, sobre todo después de tantos años aquí, no quiero que se vea como algo egoísta, tengo un contrato, pero también deseo que el club entienda cómo me siento”, añadió.

Por último, envió un mensaje conciliador al club. “No quiero forzar nada, se trata de encontrar la mejor solución para las dos partes, es lo que he dicho desde el principio”, aseguró. “Quiero que esto termine, que todo se enfríe, porque el Bayern y yo no somos enemigos. Un conflicto como este da lugar a muchos titulares”, sentenció.