Cícero João de Cezare, más conocido como Cicinho, es un futbolista brasileño que el 2006 arribó al Real Madrid. Lamentablemente para él, solo estuvo una temporada y media en el equipo galáctico.

Recientemente, en el último capítulo del programa Ressaca de EPTV, se refirió a su paso por la escuadra merengue y confesó sus problemas con el alcohol. “Si me preguntan si alguna vez he ido borracho a entrenar con el Real Madrid, lo hice. Bebía café para quitarme el aliento y me bañaba con perfume”, admitió.

“En mi profesión, como futbolista profesional, era fácil. No necesitaba dinero para conseguir bebida, la gente me la daba feliz en los restaurantes”, añadió.

El nacido futbolísticamente en Botafogo explicó cómo comenzaron sus problemas con el alcohol. “Cuando tenía 13 años, fue cuando probé el alcohol por primera vez, y ya nunca paré. Vivía en el campo, y los fines de semana nos reuníamos con los amigos y salíamos a las plazas, discotecas. Yo pedía a los adultos que fueran a comprar y bebía a escondidas de mis padres y de la policía”, señaló.

“El alcohol te rodea de gente a la que le gusta ese estilo de vida, y la gente que te quiere de verdad queda excluida. Cuando agarran contra una pared y te dicen que no está bien, no quieres oírlo. Tengo un hijo de 15 años y siempre le estoy pidiendo disculpas. En ese momento él tenía dos años y ni siquiera lo entendía bien, pero en mi cabeza eso quedó grabado”, cerró Cicinho.