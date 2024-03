Comparte

Fue jornada de buenas noticias deportivas en La Reina. Es que la comuna de la zona oriente de la capital no sólo será anfitriona del torneo de golf más importante del país, si no que también tendrá presencia de dos destacados ex deportistas y hoy comentaristas que son vecinos reininos y que, por lo mismo, fueron ungidos como Vecinos Ilustres por su aporte a la actividad deportiva.

Se trata del ex futbolista Claudio Borghi y el retirado tenista Fernando González, quienes llevan años viviendo en La Reina y que a ello sumarán una nueva historia deportiva cuando formen parte del Astara Chile Classic 2024, el torneo deportivo que reparte el mayor premio dinero entre todos los deportes locales (US$1 millón) y que contará con 156 deportistas participantes hasta el domingo en el Prince of Wales Country Club, ubicado en la citada comuna. Entre sus participantes estarán el ‘Bichi’ y el ‘Feña’, que fueron premiados por la Municipalidad de La Reina y su Corporación de Deportes en la previa de la destacada cita golfística.

Hasta el Centro Cultural Vicente Bianchi llegaron los citados ex deportistas para realzar la presencia del torneo en suelo reinino y ser reconocidos como Vecinos Ilustres de la comuna en manos de su Alcalde, José Manuel Palacios, y el Director de Deportes, Juvenal Olmos. A los citados galardones se unió también el premio al hockista y seleccionado nacional José Pedro Maldonado.

Uno de los más emocionados por el homenaje de su comuna natal fue el triple medallista olímpico, Fernando González “Estoy muy contento, siempre valorando mucho mi comuna y la preocupación que tiene por el deporte. Voy a competir como golfista amateur en un mundo profesional y me llena de ilusión hacerlo en mi comuna. Traje a mis hijos para que vieran el reconocimiento que me dio mi comuna, pero se hizo tarde y se quedaron dormidos”, aseveró.

Otro de los que no escondió su alegría fue el campeón mundial con Argentina en 1986, Claudio Borghi. “Yo llegué en 1992 a La Reina, era una comuna de campo y mucho más tranquila que hoy. Desde esos tiempos vivo acá hace 27 años. Yo no soy nacido acá, pero soy vecino y veo lo bien que se hacen las cosas, no sólo en materia deportiva. Ahora jugaré un torneo maravilloso en esta comuna que amo y de la cual espero no irme nunca porque, además, me hizo conocer un deporte nuevo y que me atrapó como es el golf”, reconoció.

Esa misma alegría la mostró el Director de la Corporación de Deportes de la Reina, Juvenal Olmos. “Queremos acercar a los grandes deportistas de la comuna y de Chile a nuestros jóvenes de la comuna, que conozcan y compartan sus valores. Nosotros apoyamos en acercar a los colegios a esta disciplina deportiva, para ampliar su rango de acción y seguir impulsando la práctica deportiva a temprana edad. Por eso, además, quisimos reconocer a dos grandes vecinos de La Reina, de modo de relevar no sólo sus logros, sino que también los valores que abrazan”, dijo el ex futbolista.