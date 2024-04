Comparte

Todos los años la corrida benéfica Wings For Life World Run convoca a más y más personas a correr por los que no pueden, y hoy el fútbol nacional se suma a esta causa mundial. Y es que los tres clubes más importantes del país estarán apoyando la carrera con diversos gestos – Universidad Católica y Colo-Colo al incorporar el logo de la corrida en sus camisetas para el clásico de este sábado, mientas que Universidad de Chile hará un llamado a inscribirse a través de sus canales digitales.

Así, los espectadores del ansiado partido entre cruzados y albos podrán ver la corrida reflejada en la camiseta de cada uno de los jugadores, en señal de apoyo a una de las causas benéficas más grandes del mundo. “Como Universidad Católica nos llena de orgullo poder sumarnos a esta noble campaña, con el objetivo de apoyar la investigación para encontrar la cura a las lesiones de médula espinal. Nuestro apoyo a “Wings For Life World Run” reafirma nuestro compromiso con causas que puedan crear un impacto positivo en nuestra comunidad” , sostiene Sebastián Iturriaga, Gerente Comercial de Cruzados.

Por su lado, Samuel Pérez, Gerente Comercial de los Albos señaló que “en Colo-Colo siempre estamos a favor de causas tan importantes como esta. Al ser la mayor plataforma de difusión del país, es nuestro deber sumarnos a esta gran iniciativa y lograr acercar este mensaje a todas las personas”.

Y es que el apoyo de los clubes en el clásico del sábado no se queda sólo en la cancha, ya que los fanáticos podrán concursar por una de las camisetas utilizadas por los jugadores de ambos clubes en el partido. ¿Cómo? Participarán aquellas personas que se inscriban a Wings For Life World Run y se sumen al equipo Católica WFL o Colo-Colo WFL de la carrera. Un total de 40 camisetas serán sorteadas, 20 de cada club, entre los inscritos a la carrera. Los ganadores serán dados a conocer el lunes 6 de mayo, en las redes sociales de cada club .

Por otro lado, la iniciativa de Universidad de Chile se centrará en dar a conocer la carrera y fomentar las inscripciones a esta noble causa a través de sus redes sociales. “Como Club, nos encanta participar y promover este tipo de iniciativas, que mezclan el deporte con un mensaje mucho más profundo. Correr por los que no pueden correr, como bien lo explican en la organización, debe ser una tremenda motivación para cualquiera. Esperamos que la corrida esté repleta de hinchas del fútbol y, por supuesto, de la U. Y que sea una jornada llena de imágenes para recordar“, expresó Ignacio Asenjo, Gerente General del Club Universidad de Chile.

Wings For Life World Run tendrá lugar el próximo domingo 5 de mayo a las 7 am (hora local) en más de 150 países del globo, entre ellos, Chile. Ésta es diferente a las corridas comunes, ya que la meta no es fija, sino que persigue a sus corredores a través de un “auto virtual” que arranca 30 minutos tras la largada. Y lo mejor, se puede correr desde cualquier lado, simplemente descargando la app, con el 100% de las inscripciones siendo destinadas a financiar proyectos que apuntan a encontrar una cura a las lesiones de médula espinal.