El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Richard Von Appen, cree que el proceso constitucional debiera estar radicado en el Congreso y no en una nueva Convención.

En entrevista con "La Mañana de Agricultura", el dirigente gremial opinó que "no logro entender que después de un proceso que se le dio todo el apoyo y que fracasó, volvamos a intentar lo mismo. Hoy día las atribuciones para presentar un nuevo texto constitucional está radicado en el Congreso. El Congreso es el que debiera trabajar en un amplio apoyo interno y después con eso lograr en plebiscito de salida logremos aprobar con una amplia mayoría la hoja de ruta que necesita nuestro país para enfrentar los próximos 30 y 40 años".

"Lo que estamos haciendo hoy es dilatar un tema que, a mi manera de ver, está polarizando nuevamente la discusión y no corresponde. La señal de la ciudadanía ha sido fuerte y clara: lo que quiere acá es que nos podamos de acuerdos, y nosotros en los gremios también vamos a contribuir escuchando y levantando las inquietudes. Así lo hemos hecho en la Convención anterior", agregó.

"Yo esperaría de que este rol lo tome el Congreso, que le demos un plazo para poder presentar un texto, porque igual no vamos a tener una elección antes de mediados del próximo año. No podemos aspirar a tanto tiempo para definir algo tan relevante como la Constitución", planteó el empresario.

En este mismo sentido, añadió que la discusión para una nueva Carta Magna "esperaría que se diera dentro del Congreso y ya estaban encaminados como para poder presentar un texto, entonces no entiendo porqué vamos a volver a una Convención. No la comprendo. Esa instancia se intentó, se hizo con toda la legitimidad democrática y no funcionó. Repetir eso sería como raro, es decir, vamos destinados de nuevo a tener un texto que tenga una baja aprobación, un rechazo y el país no se puede dar ese lujo".