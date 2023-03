Comparte

Este jueves el ministro de Hacienda, Mario Marcel, volvió a desestimar la iniciativa que busca permitir un sexto retiro de los fondos de las AFP (que en rigor sería un cuarto en caso de aprobarse), asegurando que estas iniciativas "tienen un costo mucho más alto que el alivio momentáneo que ofrecen".

Fue en un seminario de la Universidad Diego Portales donde el titular de la cartera expresó que "hoy día es particularmente complejo porque cuando se produce un retiro de fondos de pensiones, las AFP no tienen guardada la plata en una caja fuerte, sino que invertida en el mercado".

"Cuando hay retiros tienen que salir las AFP a liquidar todos esos activos y tiene un impacto directo sobre el mercado financiero", explicó en la instancia según consignó El Mercurio.

"A estas alturas ya hemos constatado los costos que tienen los retiros, en términos de inflación; creo que nos podemos dar cuenta de que el costo de los retiros es mucho mayor que el alivio momentáneo que ofrecen", agregó Marcel.

Por lo mismo, el jefe de las finanzas públicas hizo un llamado a "estar conscientes de que tenemos que cuidar la economía para que esta recuperación se complete y para que baje la inflación".

"Yo no manejo todas esas variables, pero si ustedes me ven a mí peleando contra los retiros de fondos de pensiones o para cerrar el proceso de reforma tributaria no es porque sea obtuso, sino porque es lo que nos va a permitir completar todo este proceso de estabilización de la economía", declaró.