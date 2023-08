Comparte

Un nuevo capítulo de “En Simple: La Pizarra de Pizarro” a través de Agricultura TV, propuso a la audiencia una nueva instancia para reflexionar y analizar la contingencia política de Chile. La ex senadora de Renovación Nacional, Marcela Sabat, fue la invitada principal.

Sabat comenzó el programa diciendo que “yo no puedo renegar de las cosas que a uno lo motivan. A mí la política me encanta, creo que es una gran posibilidad y espacio para hacer muchas cosas por el país, pero hoy estoy muy feliz y contenta de estar en un ámbito distinto generando impacto social”.

Con respecto a la discusión política actual, la ex parlamentaria por Ñuñoa indicó que “hoy más que nunca, los proyectos de ley, las conversaciones y debates en espacios legislativos, están más abiertos para escuchar a las organizaciones y a la sociedad civil. No queda otra opción, ya que las ideas deben venir de ahí, no pueden generarse bajo inventos o ciertas elucubraciones que pueda llegar a tener cada parlamentario”.

Sabat revisó en particular la reforma de pensiones, en la cual deposita esperanzas con el fin que se mejore la continuidad laboral para las mujeres, donde el Estado debe entregar más garantías. Aseveró que “si hay una reforma problemática, sobre todo con este Gobierno, es la reforma de pensiones”. Además, añadió que el aumento de la PGU (con mayor apoyo a las mujeres), “es una fórmula bien conducente para ir haciéndolo gradualmente. Hay que hacerse cargo que esto no se puede solucionar de un día para otro”.

La ex parlamentaria concluyó que “la vía de la PGU también ha demostrado ser una respuesta a la necesidad de las personas con respecto a la superación de la pobreza. No sé si la habrán tomado como base”.