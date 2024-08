Comparte

Bernardo Fontaine se refirió este miércoles a la propuesta del Gobierno para la reforma de pensiones, cuyo documento contiene 45 puntos, que reunirían la opinión del Ejecutivo y de la oposición.

Al respecto, en conversación con “La Mañana de Agricultura”, Fontaine dino que no ve “ningún acuerdo” en este documento. “La minuta es un listado de ideas, no tiene más allá que un enunciado, no tiene ningún detalle. Esto más bien lo que hace es alargar la discusión”, cuestionó.

“Está totalmente abierta la discusión y sería una irresponsabilidad votar sobre un conteo de ideas que no tiene el contenido de una ley“, aseveró.

Para el especialista en pensiones, el Ejecutivo, en primer lugar, tomó “el camino de alargar la discusión”. En segundo lugar, “el Gobierno no entrega las cotizaciones adicionales en beneficio del trabajador, no entrega el 6% en beneficio del trabajador“.

Ante esto, explicó que en el documento se menciona que “hay un 3% que y aparentemente al trabajador, pero después la minuta mención a varios descuentos“. Luego, “hay un 2% que va en un préstamo, pero es un préstamo mal diseñado. Y hay un 1% que, definitivamente, va al Estado para suplir aparentemente las pensiones del 7% de las mujeres, nada más”.

Sobre este punto, expresó que está “muy de acuerdo en subir las pensiones de las mujeres, pero no con la plata de los cotizantes”.

Fontaine y préstamo de 2%

Respecto al préstamo de 2% que anunció el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el marco de la reforma previsional, el economista apuntó que “el Gobierno está empeñado en subir ciertas pensiones”, pero “no tiene caja”.

Bajo ese contexto, propuso que “los cotizantes le prestáramos parte de la cotización, no más del 1%”, es decir, que “fuera una inversión segura garantizada para el cotizante”.

Esto se logra “si la cotización está el 1%, junto con el resto del 6%, entrára en la cuenta individual, con ese 1% se compara un bono del Estado emitido por el Estado, no por un fondo creado para el efecto que está proponiendo el Gobierno y ese bono fuera heredable, ganar intereses y reajuste, y fuera parte del estado de cuenta que cada trabajador recibe mensualmente”.

Polémica minuta de la Asociación de AFP

Por otro lado, Fontaine comentó que la polémica respecto a la minuta de la Asociación de AFP “es muy artificial”.

“Un proyecto de ley tan importante merece toda la discusión y opiniones posibles, y nadie podría restarse o restar a otro”, manifestó.

