En conversación con El Agro, el secretario general de la SNA, Juan Pablo Matte comenzó enviando saludo y sentido pésame a familia se Segundo Catril, nueva víctima de violencia en macrozona sur. “Es una persona de origen mapuche, eso significa que la violencia no tiene nada que ver con la causa mapuche, y la posibilidad de avanzar en una tierra que tiene enormes oportunidades pero que ha estado subyugada a violencia que tiene que ver más bien, con terrorismo , narcotráfico y tráfico de armas”, señaló.

Agregó que “cuando el gobierno anuncia que va a aumentar recursos para compra de tierras y se suma la propuesta constitucional bastante indigenista en que se habla de que se va a formar un grupo de expertos en que va a dimensionar los territorios que pertenecen a los pueblos originarios en todos Chile, hay grupos que no esperan y empiezan a marcar, porque ven en esto una oportunidad”. “Hay gente que ha visto sus territorios marcados con banderas a la espera de ser usurpados, entonces los violentistas no esperan lo que ha anunciado el gobierno, sino que avanza en la amenaza de ocupar territorios. Todo esto genera una tensión y el nivel de preocupación, angustia y susto para esas familias, y la imposibilidad de invertir en proyectos agrícolas es tremenda porque impacta en la producción agrícola y de alimentos”, continuó.

Señaló que las señales que envía el gobierno “es de una irresponsabilidad política tremenda, vivimos hace tantos años una violencia en la macrozona sur, y cuando se dan señales de un estado de excepción acotado solo a la carretera y en paralelo se anuncian más recursos para comprar tierras sumadas a la propuesta de la CC de la supuesta devolución de tierras en todo el país…

La extensión del estado de excepción acotado no responde a la realidad, indicó el dirigente. “Es el asesinato de segundo Catril camino a una faena forestal, el no poder trasladarse por caminos interiores, la gente no se imagina lo que está viviendo esa gente con chalecos antibalas, con resguardo policial, etc,

Robo de madera

Una denuncia del gobernado de la región del Biobío, una autoridad política, que con toda realidad y valentía se da cuenta de la realidad. Como SNA hemos estado en reuniones con el Subsecretario del Interior, a quien le reconozco voluntad, pero esto es el Estado, el poder legislativo y el poder judicial, aquí es necesario un trabajo como un todo del Estado. La ministra del Interior no nos recibió, a diferencia del subsecretario, esto es un tema país por falta de estado de derecho. Esperamos que las autoridades se hagan cargo de este llamado desesperado del gobernador del Biobío, para darle paz a toda la gente de esa región.

Constitución

Esta propuesta de la CC, no solo le echa bencina al fuego de la macrozona sur sino al país entero, porque es una vaguedad que no apunta al camino del encuentro.

Industria agrícola

Recordar que lo que hacen los agricultores es producir alimentos, entonces nuestro rol es dar seguridad alimentaria: acceso alimentos y a un precio competitivo. Aplaudimos la política de comercio exterior, pero el foco está en el consumidor, para eso se requieren insumos tan importantes como la tierra y el agua. Contamos con derechos sobre aprovechamiento de agua cada día más escaso, en el cual el Estado ha fallado en poder avanzar en infraestructura hídrica, grandes, mediano y pequeños embalses, infiltración de napas, tecnificación de riego, pero también en una certeza jurídica para poder invertir en proyectos a largo plazo. Ya tengo un riesgo en lo físico y si le sumo total incertidumbre en lo jurídico, si se acaba y se elimina, se transforma solo en una autorización, que no es más que un derecho a regar.

Soberanía alimentaria

Se anunció una consulta pública para ver si tratados de libre comercio, para ver si la ciudadanía está de acuerdo o no, con acuerdos que nos permiten colocar nuestros productos afuera, así como traerlos desde otros lugares. Entonces quieren que todo se produzca acá, sin importar su costo, todo se tiene que producir acá. Entonces nos van a entregar autorización para regar si y solo si yo produzca lo que el Estado de Chile quiere que yo produzca. Es decir, me va a decir lo que tengo que producir, o si no, no me entrega agua.

Es todo tan ambiguo que ni siquiera se sabe por cuanto tiempo serán estás autorizaciones administrativas. Entonces el riesgo y la inhibición a la inversión agrícola y de alimentos es total.

Discurso del Presidente

Nos sorprendió, porque además en contexto de crisis mundial con alza de productos alimenticios, más el alza de fertilizantes, la logística, cambio climático, nos sorprendió mucho que solo haya tomado un especto particular. Una mirada de cuencas que está bien para avanzar en ello, pero que no se haya referido a la agricultura a la ruralidad, no se entiende.

Seminario Como viene la temporada 2022 2023

Va a estar ministro y otras autoridades, ex ministros como Felipe Larraín, expertos en distintos rubros de agricultura. Todos pueden participar en forma presencial u online. Escribir a presidencia@sna.cl