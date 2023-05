Comparte

Daniela Bonvallet, hija de Eduardo Bonvallet, compartió una potente reflexión tras la muerte del cantante nacional, Galee Galee, quien murió a sus 29 años el pasado viernes 26 de mayo.

Por medio de sus redes sociales, la concejala de la comuna de Ñuñoa, envió un mensaje entregando toda su «fuerza y amor» a la familia del artista de música urbana y pidiendo que paren con las «funas».

«Basta ya de las funas por redes sociales. Sé que son personas conocidas y se ha hecho un festín siempre de los famosos. Ellos son igual a ustedes, tienen familia, tienen hijos, tienen problemas de salud, tienen problemas de plata y de un cuánto hay», expresó la hija del exfutbolista y comentarista deportivo, según consigna Página 7.

Asimismo, criticó: «¿Cuál es tu derecho a juzgar a gente solamente por ser conocida? Hoy en la mañana me desperté con un imbécil que me mandó, a raíz de esta muerte, una foto de mi padre en el suelo, muerto«.

«¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Hoy, con la cara llena de risa, tuve que ir a trabajar y me afectó mucho. Hay gente buena, mi trabajo me acerca a la gente de verdad, me sana el corazón», agregó.

Junto a esto, de acuerdo al citado medio, Daniela Bonvallet explicó que «cuando mi papá estaba enfermo, yo lo estaba esperando en la clínica para su internación y se me arrancó. Me dijo: ‘No llegué, porque la gente va a decir que estoy loco, va a estar la prensa afuera de la clínica, me van a hacer mierda en Twitter. Yo soy fuerte Danielita, pero me debo a la gente. No voy. ¿O tú me vas a defender si pierdo mi trabajo (por estar en una clínica psiquiátrica y lo que diga la gente)?’. Se me desvió y se me mató».

«Muchos gozan, se ríen y festinan con las equivocaciones o errores del ‘famoso’. Yo tenía ganas de escribir esto hace tiempo. A mí no me escucharon decir ningún insulto a nadie. Fue una realidad creada para que fuera verdad. Y me juzgaron e insultaron», complementó.

«No me defendí, porque me quería morir, no tenía fuerzas, tuve que pedir ayuda. Y me mejoré, pero cada insulto suyo me hacía no poder trabajar por mis vecinos», escribió.

Finalmente, expresó que «mi papá tenía razón. Miren lo que ha pasado con Mauricio Pinilla, que pide ayuda, va a la clínica psiquiatra y lo critican, lo destruyen. Jorge Valdivia pide ayuda y lo critican. A los 2 los conozco y les tengo muchísimo cariño, personas que le dieron felicidad a nuestro país y ustedes criticando. Basta».