Al ritmo de «Get Up (I Feel Like Being Like A) Sex Machine», del cantautor James Brown, un chinchinero se hizo viral en TikTok tras difundirse un registro en que aparece tocando el característico instrumento junto a dos estadounidenses bailando en las calles norteamericanas.

En el video captado por una cuenta dedicada a las intervenciones urbanas bailando, se ve a este singular personaje con el singular bombo en su espalda, junto a una bandera chilena, mientras percuta el instrumento en el concurrido paseo peatonal.

El viral, con duración de quince segundos, ya cuenta con casi un millón de visitas en los días que lleva en la plataforma.

“Un chinchinero, aguante Chile”, o el ya clásico “somos el mejor país de Chile”, se encuentran entre los comentarios de los usuarios, que reconocen el ritmo y la performance de nuestro compatriota.

El chinchinero Luis Aravena, cuenta con decenas de registros por el mundo junto a su tambor, dejando la bandera de Chile en lo más alto, realizando esta actividad considerada patrimonio de nuestro país.