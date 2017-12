Este fue el regalo de Kel Calderón para Pangal por Navidad

Aunque Kel Calderón y Pangal Andrade hayan terminado su relación, eso no significa que no tengan cariño uno por el otro.

Como había revelado Raquel Argandoña, mamá de Kel, la futura abogada le hizo un regalo a su ex pareja para Navidad, y ahora ella misma dio a conocer qué fue ese presente.

En el matinal Bienvenidos, Argandoña señaló que “hinchó por el regalo, el regalo fue un ser vivo, un perrito, ella quería un perrito, quería un perrito inscrito, quería que el perrito sea café oscuro, y al final le dije regálale cualquier cosa que ladre, porque me tenía chata”.

Al final, detalló que “buscó un perrito de madera o cerámica, porque no había peluche café, al final le compró un perrito y con una carta”.

Además, admitió haber leído la misiva que escribió Kel: “Me quedé sola en su departamente y dije ‘cómo no voy a leer la tarjeta’… decía algo como ‘hola (…) llegaré a tu casa nueva, espero que me recibas, me llamo Bagual (…) pero en este momento estoy en la guatita de mi mamá y voy a abrir los ojitos a fines de enero o febrero’. Una cosa así”.