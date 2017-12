"No seai aweo... ": El duro llamado de Javiera Acevedo a no conducir en estado de ebriedad

La modelo pidió responsabilidad a los conductores.

Debido a la gran cantidad de accidentes de tránsito que ocurren durante las fiestas de fin de año, Javiera Acevedo hizo un duro llamado a no conducir bajo el efecto del alcohol.

La modelo y actriz pidió responsabilidad en una publicación en Twitter, el cual fue terminado con la frase “No seai’ aweonao, y no maneji’s curao"”.

El mensaje tuvo tal magnitud que fue retwitteado por el capitán de la Selección Chilena, Claudio Bravo.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ:

“Habiendo tantas maneras de salir a pasarlo bien, y disfrutar estas fechas, las cifras de gente imprudente que provoca accidentes viales, siempre aumenta en esta época . Para que este año nuevo sea realmente feliz, no seas uno de ellos. No seai’ aweonao, y no maneji’s curao"”

— Javiera Acevedo (@javilarusia) 26 de diciembre de 2017