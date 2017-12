Ignacio Lastra defendió a Julia Fernández tras el quiebre de su relación

Después del quiebre entre Ignacio Lastra y Julia Fernández, que se habría dado porque él no quiere ser una carga para ella, el ex chico reality debió salir a defender a su ahora ex pareja.

Esto por las críticas que recibió la modelo luego de que surgieran rumores de que existiría una tercera persona.

A través de una publicación en sus Instagram Stories, Lastra señaló que “¡Julia es una mujer maravillosa y gracias a ella salí adelante de esto! No se merece críticas sino apoyo y amor”.