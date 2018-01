Si bien hay rumores de que habría pasado el año nuevo con Pangal Andrade, Kel Calderón comenzó el 2018 soltera y disfrutando de la playa.

Por eso celebró el primer día del año con una osada fotografía en topless en Punta de Choros, junto con el mensaje “All you need is Vitamin Sea”.

Sus seguidores no dudaron en llenarla de elogios por su físico, y la foto lleva más de 49 mil me gusta.