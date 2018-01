Juan Pablo Queraltó a Mauricio Correa: "Es super grave que se me acuse de eso porque es malintencionado”

La salida de Juan Pablo Queraltó del matinal de Canal 13 ha estado llena de polémicas y declaraciones cruzadas entre el periodista y el director del programa, Mauricio Correa.

De acuerdo a Primer Plano “rescataron que este último habló de la inasistencias en las reuniones de pauta de Queraltó.

Frente a estas declaraciones, el ex panelista se limitó a decir que “es super grave que se me acuse de eso porque es malintencionado. Si te piden que te quedes, te quedas porque es parte de tu trabajo”.

Además agregó que “los panelistas no participaban en las pautas, y por eso no iba. Si me lo pedían, iba”.