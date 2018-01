Juan Pablo Queraltó lanzó una dura indirecta en Primer Plano

Juan Pablo Queraltó apareció en el nuevo capítulo de Primer Plano para conversar sobre su salida de Bienvenidos junto a sus antiguos compañeros de trabajo.

En medio de bromas, Francisca García-Huidobro lo molestó diciendo que ha aparecido en muchos canales desde su desvinculación con Canal 13.

Ahí, el periodista respondió “oye, si he estado en el matinal (de CHV), y acá en este programa no más, porque no me ando prostituyendo como otros”, sin dar señales de a quién iba dirigido ese comentario.