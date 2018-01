Julia Fernandes llegó a Chile y contó la verdad sobre Ignacio Lastra

La brasileña aseguró que si su ex pareja está bien, ella también lo estará.

Luego de pasar las fiestas de fin de año junto a su familia en su país natal, Julia Fernandes regresó a Chile para ser la madrina de una de las candidatas a Reina del Festival de la Leche y la Carne de Osorno.

Durante su arribo, la brasileña fue consultada por los medios de farándula sobre el fin de la relación con Ignacio Lastra. “Desde el día uno, lo único que quiero es que salga de esa clínica”.

“Mi propósito en Chile siempre fue el Nacho, siempre me he quedado por eso”, agregando que su mayor deseo para este 2018 no es para ella, “es para otra persona y él estando bien, yo voy a estar bien”, comentó haciendo alusión a Lastra.