¡Lo contó todo! Joaquín Mendéz comentó qué siente cuando ve las fotos de Camila Recabarren

El argentino aseguró que le pasa de “todo”.

Una de las secciones que tuvo “Mucho Gusto” durante la emisión de este martes, fue “¿Cuál es tu placer culpable”. Durante la instancia los rostros del programa comentaron sus diferente situaciones, pero lo que llamó la atención del set fue la respuesta de Joaquín Mendéz.

El panelista respondió que era revisar el perfil de Instagram de su ex pareja, Camila Recabarren. “Rabia, nostalgia, todo, todo me pasa, todo!… Es que mirá esa foto ¡Te hace mal!”, comentó mientras mostraban una foto de la ex Miss Chile.

