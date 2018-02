Gonzalo Valenzuela anunció que su vida podría cambiar en "un futuro no muy lejano"

El actor se iría a vivir a Argentina para estar más cerca de sus hijos.

Actualmente Gonzalo Valenzuela aparece en la teleserie de Mega “Si yo fuera rico”, donde interpreta a “Micky”, pero ese no el único trabajo que tiene el actor, ya que además tiene un gimnasio de boxeo y el Teatro Mori.

Pero sus proyectos en territorio nacional quedarían de lado, ya que en una entrevista con La Nación de Argentina, Valenzuela aseguró que podría dejar Chile para estar más cerca de sus hijos.

“Hoy día mi base está en Chile, pero creo que en un futuro no muy lejano va a estar más en Argentina, porque mis dos hijos viven allá y la verdad es que se me hace muy pesado estar lejos de ellos (…) Creo que mi base de ahora en adelante va a ser más cerca de mis niños, que son lo más importante para mí”.

El actor declaró que sienta algo que no lo completa y que la cercanía con sus hijos sería la clave para estar mejor. Siento que hay algo que me tiene rengo, por decirlo de alguna manera; hay algo que no me deja avanzar en muchas cosas y ya tengo la claridad de que es eso, que necesito estar en el día a día con los niños y preocuparme de sus cosas cotidianas”.