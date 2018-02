Krishna de Caso luce orgullosa su segundo embarazo

Hace un mes, Krishnna de Caso anunció que será mamá por segunda vez a los 42 años.

La hija de Eli de Caso tiene siete meses de embarazo, los que luce orgullosa en su cuenta de Instagram. En la última foto que publicó aparece junto a su suegra, a la que describió como una “súper abuela”.



En una entrevista con LUN, la animadora aseguró que “este ha sido un embarazo súper distinto al otro. En esa época mi cuerpo no cambió, usaba mi misma ropa. Ahora tuve que comprarme ropa maternal y zapatillas de un número más, he subido ocho kilos. Y ahora me dieron náuseas desde el primer día”.

Además, De Caso aseguró que su hijo Martín de 7 años, está feliz con la idea de tener un nuevo integrante en la familia. “Es súper guaguatero y me dijo que él la cuidaría durante el día y que yo me encargara en la noche”.