¡Con él no se metan! Paula Sharim salió en defensa de su criticado hijo televisivo

Hace algunas semanas, los seguidores de Verdades Ocultas quedaron impactados con la muerte de Pedro Mackenna, y la llegada de Isabel Guzmán y Sebastián Mackenna, lo que cambió todo.

El problema es que el actor que interpreta a Sebastián, Khaled Darwich, no fue del agrado de los televidentes, y se ha llenado de críticas por su “mala actuación”.

Por eso ahora su madre televisiva, Paula Sharim, lo defendió en una entrevista, indicando que “creo que es fácil desde el anonimato hacer calificaciones muy duras. Si no ha gustado el personaje, creo que los actores cuando comenzamos a hacer televisión nos deben dar un tiempo de acomodo. Khaled es un actor de teatro y desde ahí, creo que lo televisivo puede ser una historia distinta”, comenzó señalando.

Además, a su juicio, la gente no toma en cuenta que Khaled es un actor nuevo y joven: “Entrar al capítulo 94, donde ya está todo armado, donde los personajes se desarrollaron y vienen de vuelta, es difícil. Para mí no ha sido fácil y tengo mucha experiencia, pero creo que se necesita tiempo para evaluar a los actores. No es fácil, le propusieron a un actor que venía desde Europa con un acento y yo encuentro que no está mal, como dicen las redes, supongo que son muy crueles”.

Finalmente terminó diciendo que “yo trabajé muy bien con él, es un actor disciplinado, es un buen compañero. Lo que opine a gente me cuesta analizarlo, solo puedo decir que uno debe darle tiempo y que es un buen compañero”.