¡La rompieron! La sorpresa con la que Ha*Ash encantó a sus fanáticos en Viña

Cerca de las 02.40 horas, el dúo mexicano Ha*Ash se tomó el escenario de la Quinta Vergara, para cerrar la penúltima jornada del Festival de Viña.

A pesar de la hora, una gran cantidad de público las acompañó coreando sus canciones, y e interrumpiendo el espectáculo a menos de media hora para entregarles la Gaviota de Plata.

Luego de esto, las hermanas Hanna y Ashley sorprendieron invitando al escenario a Prince Royce, quien se había presentado la noche del viernes, y con quien han compartido las labores de jurado.



La aparición del estadounidense fue agradecida por los fanáticos en el público y las redes sociales, quienes disfrutaron de la popular canción 100 Años.

Ahora me puedo dormir tranquila ver a @haashoficial junto a @PrinceRoyce cantando 100 años contigo…. bailando la misma cancion bien pegaditos🎶🎶🎶 😍😃😄 #viña2018 #PartyChilensisFtViña2018 me gusta todo lo que me das..🎶🎶

— Natty❤ #LaDiabla (@n_veterita) 25 de febrero de 2018