Pamela Díaz aclaró roce que tuvo con Daniela Urrizola en La Mañana de CHV

La Mañana de Chilevisión se encuentra en unos días de cambios. No solo se reintegran Carolina de Moras y Rafael Araneda a la conducción, sino que además algunos panelistas se han despedido.

Mientras no estaban se vivió la salida del abogado Claudio Rojas, la periodista Karina Álvarez y la panelista Daniela Urrizola, quien además vivió un encontrón hace algunos días con la animadora reemplazante Pamela Díaz.

La Fiera explicó cómo sucedió el problema en el programa Intrusos, donde comenzó señalando que “no me peleo con mis compañeros en general”, añadiendo que “con la Dani trabajé muy poco tiempo así que no la conozco mucho (…) no es tema”.

Además aclaró que “para mí no fue una pelea, yo le dije lo que pensaba tres o cuatro minutos antes de salir al aire, pues se metió en una conversación que no tenía por qué meterse y le dije que no tenía que meterse y volvió a insistir y eso fue”.