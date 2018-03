Daniela Urrizola revela el motivo de la pelea con Pamela Diaz

Hace unos días se habló de un encontrón entre la periodista Daniela Urrizola y Pamela Diaz donde efectivamente la animadora de CHV lo confirmó en el matinal.

“Para mí nunca fue una pelea. Yo he sido súper transparente. Yo le dije lo que pensaba tres, cuatro minutos antes de salir al aire, pues se metió en una conversación que no tenía por qué meterse. Le dije que no tenía por qué meterse y me volvió a insistir y eso fue”, contó Pamela.

Sin embargo, para Daniela no fue así y lo aclaró en un portal nacional diciendo que si se había metido en la conversación pero fue para defender a un productor. “Me dejó como una metiche y no fue así. Ella estaba acusando a un compañero de hacer algo que no hizo porque yo estaba ahí. Yo estaba presente en ese minuto y sé que no hizo lo que se le acusó y por eso me metí”, señaló la comunicadora.

Daniela además señaló que tras su intervención, Pamela se le vino encima “se puso súper agresiva y mala onda. Ahora entiendo que ella reacciona así, no fue algo excepcional conmigo, pero el tema es que yo no estoy acostumbrada a eso”.

La periodista dijo que luego de la discusión continuaron trabajando normal pero que nunca hubo “feeling” entre las dos. “Ella hace las cosas con tono de humor, pero hay gente que le molestan esas cosas, sobre todo cuando estás tratando de insertarte en un panel, entonces que te bloquee o te tire la mala onda, igual es fome”, finalizó.