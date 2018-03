¡Regresa a la TV! Jordi Castell explotará una nueva faceta en UCV

Después de una ausencia de más de 5 meses de las pantallas, Jordi Castell anunció su regreso a la televisión, donde explotará una nueva faceta.

El fotógrafo llegará a UCV, donde reemplazará a Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia en el programa de entrevistas Algo Personal.

En una entrevista con La Tercera, Castell reveló que tras su salida de Chilevisión en octubre pasado recibió ofertas de varios canales, pero que ninguna lo satisfacía.

“A mis 51 años mis prioridades cambiaron. Hoy tengo una vida austera y hoy priorizo la calidad de vida, que es despertarme sin despertador y tomar desayuno con mi pareja”, indicó.

Además, reveló que el primero en hablar con él sobre este programa fue el mismo Pollo Valdivia, quien se dedicará a otros proyectos dentro del mismo canal.

Si bien recibió ofertas de matinales, el fotógrafo señaló que en ese tipo de espacios hay que “sacar número para poder hablar” y eso “no me parece atractivo”.

Sobre su nuevo canal solo tuvo palabras positivas: “UCV es un canal que no arriesga y que solo tiene utilidades. Probablemente, marca una sintonía mucho más de nicho y mucho más específica, pero no tiene pérdidas con números preocupantes, como si los tienen la mayoría de los canales grandes. Eso, a mí me hace sentir muy seguro”.

A través de Instagram anunció que este nuevo desafío comienza el 12 de marzo.