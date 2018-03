Karen Bejarano con todo contra Daniel Alcaíno: "¿eres tan cruel como ser humano?"

Luego de la rutina de Yerko Puchento en el inicio de temporada de Vértigo, Canal 13 recibió cerca de 200 denuncias, tema que fue conversado en Muy Buenos Días de TVN.

Una de las panelistas, Karen Bejarano sabe lo que es ser víctima del humor ácido del personaje de Daniel Alcaíno, por lo que no pudo contener su rabia y se lanzó con todo contra el humorista.

Esto, luego de que Yerko señalara la temporada pasada que “la gente no reconocía a Karen con ropa”, haciendo alusión a las fotografías íntimas que se filtraron de la cantante.

“Yo le pregunto a Daniel Alcaíno, no a Yerko, porque es súper fácil ampararse detrás de un personaje. Le pregunto yo: ¿eres tan cruel como ser humano como para reírte de una situación de tan grueso calibre como lo que me pasó a mí? Que fui lamentablemente no solo súper expuesta, sino que además es un tema legal que está en estos momentos todavía siendo investigado por la Policía de Investigaciones”.

Además, señaló que esa rutina la afectó profundamente: ” Me puse a llorar porque no podía entender, y todavía no puedo entender, cómo hay gente que no tiene, no sé, que son tan fríos, cómo tanta falta de empatía. Él tuvo una enfermedad muy grave, ¿cómo no empatiza con el dolor ajeno?”.

Sobre las imágenes que se filtraron, la panelista agregó que “yo estoy con terapia sicológica hasta el día de hoy. Es algo que me va a marcar de por vida. Es algo que no voy a poder borrar jamás. Lamentablemente el mundo del internet no es donde uno pueda pasar una goma de borrar”.