"Si creo diferencias de opinión, es lo que pretendo": Gala Caldirola defendió la lactancia materna

La modelo española Gala Caldirola ha publicado en sus redes sociales cada nueva etapa de su maternidad, desde que anunció su embarazo.

Uno de los momentos más íntimos entre una madre y su hijo es cuando la amamanta, por lo que Gala Caldirola publicó una fotografía de ella alimentando a Luz Elif, junto a un largo mensaje defendiendo la lactancia.

“Si creo diferencias de opinión y un poco de revolución con esta foto es porque justamente es lo que pretendo, y explicaré por qué”, comenzó escribiendo.

“El respeto a todos los ideales es justo, pero vamos a ver… ¿cómo es posible que en esta imagen hayan personas que puedan encontrar algo a denigrar, algo a esconder, algo a criticar? Creo que el mundo se está volviendo loco y se está perdiendo el valor de lo natular y el sentido común”, agregó.

“Yo no logro entender cómo hay lugares en el mundo donde no se permita darle de comer a nuestros hijos en público, por qué hay personas que en lugar de ver lo natural de la situación, que es una madre dándole alimento a su bebé, vean unos pechos, y se pierdan en lo obsceno y los pensamientos machistas y sucios de no ver más allá de unas tetas”.

“Desnudos, escenas de sexo y de violencia se hacen públicas en películas . Hay lugares donde puedes tomarte un refresco o una copa mientras ves bailar a mujeres sin ropa. Y en las redes sociales puedes encontrar cualquier cosa. Pero la maternidad y dar el pecho es es algo que debemos dejar para la intimidad?”, continuó preguntando la española.

Finalmente señaló que “yo defiendo la lactancia como algo esencial, como algo natural. ¿Y qué pretenden, que nos escondamos cada tres horas en algún lugar para alimentar a nuestros hijos? Disculpen, pero me niego”.