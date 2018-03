La sentida despedida de Hugo Valencia de las pantallas de "Bienvenidos"

Los animadores del matinal le dedicaron unas palabras a su ex compañero.

Este jueves se confirmó que Hugo Valencia dejaba “Bienvenidos”, luego de trabajar siete años en el programa de Canal 13.

El periodista llegaría al matinal de TVN, “Muy Buenos Días” y aprovechó la instancia para despedirse en pantalla, situación que lo emocionó hasta las lágrimas.

“He tomado la decisión de dejar el programa, de partir de Canal 13. Son decisiones que tienen que ver con el corazón, con mis emociones, no tiene que ver ni con mis compañeros de panel ni mucho menos con el equipo. Un equipo increíble que me acogió durante siete años, un canal que me vio crecer, un canal que me dio una serie de oportunidades que siento que aproveché de la mejor manera”, manifestó Valencia.

Martín Cárcamo se despidió del panelista agradeciéndole por su trabajo, asegurando que se enteró de su decisión después de la reunión de pauta de ayer.

Mientras que Tonka Tomicic destacó que “el cariño y los lazos que uno va trenzando se mantienen y perduran en el tiempo, así que yo te deseo la mayor de las suertes, todo el éxito y que siempre por lo menos puedes contar conmigo y con la mayoría o sino todo el equipo aquí”.