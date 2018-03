¡Se atrevió! Paty Maldonado realizó osada sesión de fotos a sus 67 años

Este lunes, Patricia Maldonado sorprendió en Mucho Gusto con el detrás de cámara de una osada sesión fotográfica que protagonizó junto a Bernardita Cruz y Antonia Larraín, dos modelos de talla grande.

La panelista fue al estudio Casa Emma, donde Mathias Wehrhahn la retrató cubriéndose con una bata rosada.

“Yo fui muy osada a los 30 años, hasta los 50 (…) Tengo pudor, ya no está el cuerpo como antes. Para mí como a muchas mujeres de todas las edades, es complejo lucir así, con partes que no nos gustan tanto y que incluso nos avergüenzan”, se sinceró antes de decidirse a posar frente a la cámara.



“Estaba nerviosísima. Tal vez me arrepentiría para siempre”, confesó mientras la maquillaban.

Además, agregó que “al principio no sabía qué hacer. A pesar de mi personalidad, me sentía cohibida, incluso a mí me resultaba esxtraño que una mujer de 67 años posara mostrando sus imperfecciones”, terminó relatando.

Revisa aquí el resultado de la sesión:

