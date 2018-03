¡Se armó pelea! Millaray Viera lanzó polémicos dichos que enfurecieron a Daniella Chávez

Hernán Calderón volvió a la polémica al compartir una imagen donde aparecía junto a varias mujeres semidesnudas en una cama, lo que llevó al panel del Muy Buenos Días a debatir sobre el tema.

Dentro de la conversación, Ignacio Gutiérrez dijo que hay personas como Daniella Chávez que es una modelo que trabaja con la sensualidad y muestra su cuerpo en las redes sociales.

En ese momento, Millaray Viera dio su opinión, lo que terminó por desatar una fuerte pelea en redes sociales: “A mí en general las mujeres que viven de mostrar su cuerpo de verdad me dan un poco de penita, porque no se deben sentir capaces de validarse de otra forma. Quizás es un prejuicio…”.

En su cuenta de Twitter, Chávez se defendió y escribió que a Viera que “para mí no eres feminista, eres una clasista. Vergüenza me da a mí cómo te refieres a una mujer, sin conocerla y sólo por una apariencia o por lo que vez en redes”, agregando que “recuerda, estoy donde estoy porque sé validarme y quererme y no por ser hija de o pituto de”.

La panelista del matinal de TVN respondió indicando que “lo dije defendiendo tu derecho a mostrarte y diferenciándolo de Miss Reef. Es triste que lo hayas malentendido”.

Las explicaciones de Viera no bastaron, ya que la ex conejita Playboy volvió a tratarla de clasista y le señaló que ella no nació “en cuna de oro”.