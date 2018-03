El complicado momento de Botota Fox tras muerte de Katiuska Molotov

La artista no trabajará, ya que se encuentra “desbastada”.

La noche del domingo recién pasado se dio a conocer que Mauricio Burgos, más conocido en el mundo del transformismo como Katiuska Molotov, falleció de un ataque cardíaco tras una presentación en el Circo de Botota Fox.

Fer Brown, Una de las cercanas a Botota habló con un medio nacional sobre el complicado momento por el que está pasando la artista.

“Ella está mal, está destruida. Imagínate que si ya puede ser difícil ver morir a alguien, que sea tu compañera de trabajo y que haya muerto al lado tuyo, es terrible. Ella se desvaneció cuando la estaban presentando, entonces es fuerte, horrible la verdad”, comentó Brown.

Con respecto a Katiuska, Fer manifestó que “siempre hablaba con ella, no éramos amigas pero sí fuimos buenas compañeras de trabajo. Ella siempre con la talla a flor de piel, la Katiuska era bien bajo perfil y no tenía problemas con nadie”.

“La Botota no va a trabajar toda esta semana, se va a quedar en casa porque está devastada. No ha parado de llorar, está muy mal y que no quiere ni levantarse, así que pronto espero ir a acompañarla”, concluyó.