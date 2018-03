Gala Caldirola sacó la voz y se defendió de las críticas sobre su maternidad

Uno de los riesgos de compartir todo en redes sociales, es que todos opinan. Bien lo sabe Gala Caldirola, quien ha sido blanco de críticas por diversos temas dentro de su maternidad.

La española suele publicar fotos con su hija Luz Elif, quien cumplió un mes de edad, y una de las últimas imágenes llamó la atención debido a la forma en la que estaba sosteniendo a la pequeña.

Una publicación compartida por Gala Caldirola (@galadrielcaldirola) el Mar 27, 2018 at 5:43 PDT

Sus seguidores comenzaron a criticarla y aconsejarla que usara ambas manos para levantar a su guagua y así evitar cualquier caída.

Por eso, la modelo se aburrió de los constantes comentarios y escribió: “No suelo responder a críticas, pero como esta se refiere a lo más bonito que me dio la vida, que es mi hija, voy a responder…. A las que faltas el respeto y a las que no, les respondo igual. Yo sí entiendo de educación. ¿Son vuestros brazos las que la sostienen? No ¿verdad? Entonces ¿cómo saben que la tengo mal afirmada?”.

Además, agregó que “afirmen su tiempo, sus vidas y a sus hijos si los tienen mamás modelos, que yo a la mía la sostengo con confianza para que no se caiga y así lo haré toda una vida. Y sí, estoy chocha con mi hija y también con tener un buen físico después de parir ¿dónde está el problema? Si no simpatizo, no me vean”.