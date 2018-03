Al fin se supo todo: Hermano de Armando confesó por qué lo odia tanto en PNP

Una de las mayores interrogantes que tenían los fanáticos de Perdona Nuestros Pecados era la razón detrás del odio de Ismael Quiroga a su hermano Armando.

Durante el capítulo del miércoles, el personaje de Roberto Farías le confesó el motivo de su venganza a Gerardo, quien quedará libre tras cumplir su condena.

La causa de su odio viene desde un tema familiar muy sensible respecto a su madre.

“Se fue. Desapareció. Armando era mi hermano mayor, se supone que se tenía que hacer cargo de todos nosotros, de mi mamita. Cuando empezó a ganar plata, desapareció. Ni una llamada, ni una carta. Una vez se enfermó mi hermana y mi mamita lo ubicó. ¿Sabe lo que hizo él? Le dijo que no la conocía, en su propia cara ese infeliz, le dijo que no la conocía”, relató.

“A mí ese hueón me puede negar cien veces, me puede dar la espalda, pero a mi mamita no. A mi mamita no me la toca nadie. Por eso ese hueón tiene que pagar”, remató.

Tras esto, Gerardo le aseguró que lo ayudará en su venganza, una vez que el ‘Negro’ salga de prisión.