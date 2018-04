Al fin se supo todo: La violenta razón por la que Muriel debe ayudar a Leonardo

Una de las mayores interrogantes para los fanáticos de Verdades Ocultas fue respondida durante el capítulo de este miércoles.

Gracias a un impactante flashback, al fin se conoció la razón por la que Muriel ayuda incondicionalmente a Leonardo en su malévolo plan.

Antes de que Leonardo y Agustina dejaran el país, el villano amenazó a la enfermera con un arma, diciéndole “voy a matarte por traicionera”, mientras la mujer lloraba.

“Voy a darte una opción para salvarte la vida”, continuó amedrentándola. “Pero tenemos que hacer un trato. Vamos a salir de Chile y en algún momento vamos a regresar y necesito que seas mis ojos y mis oídos (…) Yo necesito sólo a un aliado incondicional, y ese puede ser Joaquín o puede ser tú”.

En ese momento, el personaje de Carlos Díaz obligó a Muriel a tomar un arma cargada con una sola bala y dispararle a Joaquín. Luego de que la enfermera lo hiciera, le mostró que había una cámara grabando todo, por lo que tiene un secreto con el que chantajear al personaje interpretado por Begoña Besauri.

El problema es que a algunos fanáticos no les cuadra la línea temporal, debido a que no creen que fuera posible que Leonardo se tomara el tiempo de amenazar de esta manera a Muriel antes de escapar del país.

#VerdadesOcultas esa escena no pudo pasaar, si leonardo estaba con agustina arrancando apuraditos cuando no le llevaron a la guagua… en qué momento iba a tener tiempo de hacerle esto a muriel¿ quién se encargará de la continuidad en la teleserie??? Puaj!!!

Algo no me cuadra no se supone que cuando Muriel se va de la casa de Tomás, Agustina con Leonardo ya habían escapado 🤔me perdí 🤷🏻‍♀️ #verdadesOcultas @VerdadesMega @Mega

— Gabriela Méndez (@GaabyMendz) 5 de abril de 2018