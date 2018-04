Esta es la coqueta historia por la que llaman "Anfibio" a Mario Velasco

Durante la última emisión del programa de Chilevisión, “La divina comida”, los comensales invitados fueron el actor Francisco reyes, la periodista Carola Julio, la fotógrafa María Gracia Subercaseaux y el ex chico Yingo Mario Velasco.

Fue en la casa de este último donde fue cuestionado sobre el curioso apodo con el que lo bautizaron en Yingo, “el anfibio”.

Sobre lo anterior, Velasco comentó que “el jefe que tenía yo, Alex Hernández, nos mandaron hacer una nota en el Sport, y estábamos con trajes de agua en las olas artificiales, y era un jacuzzi de ocho personas que estaba calentito y rico. Yo pensé que la nota había terminado, y habían unas compañeritas y empezó a pasar de todo y la cámara estaba rodando”.

Ante esto, la fotógrafa nacional María Gracia Subercaseaux le preguntó directamente que fue lo que hizo en ese jacuzzi, a lo que el anfibio respondió sin pudres: el amor. La respuesta sacó las carcajadas de todos los presentes.

Según lo que siguió contando, el apodo surgió cuando su jefe lo llamó a la oficina para contarle que la nota saldría al aire. “Alex Hernández se me acercó y me dijo ‘Siempre tuve certeza de que eras peligroso en la tierra, pero en el agua nunca me lo imaginé, eres un anfibio, y esta nota va en la tarde. La editamos y va en la tarde”, finalizó.