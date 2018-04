Confirman al primer jurado de la nueva versión de Rojo

Durante las últimas semanas TVN ha ido liberando los nombres que serán parte del equipo que recibirá a los nuevos aspirantes de Rojo, Fama Contrafama, que ya terminó su etapa de casting para buscar a la nueva generación de cantantes y bailarines.

Ya está confirmado el animador, la coreógrafa y los coaches, ahora sólo estábamos a la espera de los jueces.

Y TVN ya confirmó a la primera, se trata de la bailarina y coreógrafa chilena Maitén Montenegro.

En conversación con un medio nacional, la artista aseguró que el regreso de Rojo a las pantallas chilenas es “una buena oportunidad de aportar a los nuevos talentos y al recambio artístico que se necesita mucho. Me alegra que surjan estos programas de competencia, que al mismo tiempo nos ayudan a definir la identidad artística de Chile”

Además, aseguró que su rol no será fácil: “Voy a estar ahí para aconsejarlos y orientarlos y sé que a veces me tocará ser la mala de la película. Lo importante es que se queden los mejores. Yo creo que soy un jurado con una gran experiencia, 54 años de carrera donde me tocó, por ejemplo, dirigir el casting en Univisión, allí vi mucho talento, proveniente de Estados Unidos, México, Venezuela y otros países. Por eso diría que tengo vasta trayectoria detectando talentos y te puedo decir: Lo que parece malo, a veces es bueno”.

Mientras tanto desde TVN confirmaron que ya se encuentran en la segunda etapa de selección, donde los postulantes deben demostrar su talento para asegurar su cupo en la competencia.