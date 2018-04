Daniela Castillo reveló violento ataque que recibió por parte de un fanático

Anoche se emitió un nuevo capítulo de “La divina comida”, en el que sus protagonistas fueron Patricia Larraín, Yuhui Lee, Juan Carlos Pollo Valdivia y Daniela Castillo.

Como se hizo costumbre, cada sábado los competidores terminan confesando ciertas intimidades de sus vidas durante las noches que comaprten y esta vez fue el turno de Daniela Castillo.

La cantante confesó que durante su participación en el programa de talentos fue victima de un violento episodio en el que un fanático quiso matarla.

“Tuve club de fans maravillosos, pero igual tiene su lado saiko, porque yo tuve un acosador”, dijo la intérprete. “Yo recibía cartas ‘románticas’, un poco ‘pasadas para la punta’”, agregó.

“Este tipo tenía letra de niño, como caligrafía de niño. Siempre me ponía una foto de él, y era un tipo de más de 60 años”, narró Daniela.

Durante este período la artista participaba del musical “Mary Poppins” y según contó, había un niño que asistía a todas las funciones. “Me acuerdo que me llamaron de la producción del programa y me dicen: ‘¿Te acuerdas del niño que te iba a ver a la obra? Él era súper fanático de ti y le contó a su profesora jefe, que tenía una obsesión contigo, y como no podía estar contigo te iba a matar’”, aseguró.

Ante esto Daniela decidió revisar sus cartas y la última que recibió era anónima y estaba escrita con letras recortadas de revistas que decía “Alguien te busca para matarte”, relató Castillo, recordando además que el niño había asistido al programa como público con un cuchillo para atacarla.

El menor fue sacado del estudio y hablaron con su madre para que recibiera atención psicológica.