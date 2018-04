Las actitudes de Patricia Larraín que fueron duramente criticadas en "La divina comida"

Al igual que cada fin de semana, durante la noche de ayer se emitió un nuevo episodio de “La divina comida” por las pantallas de Chilevisión.

Pära esta ocasión, los invitados fueron el exparticipante de MasterChef Yuhui Lee, el animador Juan Carlos “pollo” Valdivia, la cantante Daniela Castillo y la conductora Patricia Larraín.

Fue precisamente esta última quien tuvo actitudes durante la primera noche, en la casa de Daniela Castillo, que no le parecieron al público.

El menú de la cantante consistía en una entrada en base a jamón serrano y queso mozzarella, un plato de fondo de carne con dos tipos de puré y un postre al estilo babarua. Sin embargo y pese a todo el esfuerzo que puso la ex participante de Rojo en su cena, a “la Pata”, no le gustó nada de su menú.

Durante la emisión se encargó de decir que la carne estaba cruda y que las porciones eran demasiado grandes. Además agregó que “La carne no estaba muy caliente, no predominó el sabor a cilantro y porque el babarua no me gusta”.

A pesar de esto, Yuhui y “el pollo” disfrutaron mucho de la comida de Daniela.

Como es costumbre, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, ya que a los televidentes no les gustó nada la actitud de Patricia.

#LaDivinaComida , Pata Larraín, qué comida SI te gusta??? 🤔 — Francesca Chiappa G. (@fran_chiappa) 15 de abril de 2018

Qué antipática Paty Larraín en #LaDivinaComida no para de mirar la cámara, es mañosa y pesá! No se hace apurar la comida 🤦🏼‍♀️ — Marcela Loriquet (@Hirondellle) 15 de abril de 2018

#LaDivinaComida el ego de pata larrain esta super cerca al del lucho jara… — Karen 👱 (@KarenLechuga8) 15 de abril de 2018