Hablaron los novios: Esta es la verdad tras el viral de Luis Jara

Desde ayer lunes, el relato de un matrimonio al que habría asistido Luis Jara se volvió viral en las redes sociales.

La publicación se titula “Mi matrimonio con mi esposo (y con Luis Jara)”, y habla de una situación en la que el cantante habría buscado un excesivo protagonismo, robando la atención de los novios.

“Cuando todos pensamos que se iba a bajar mi amiga (la novia), llega él. Y no onda piola, se bajó y abrió los brazos de par en par saludando a todos de lejos”, se puede leer en el relato subido por la página TintAmarilla en Facebook.

Además, asegura que el animador se sentó al lado de los padres y que cantó el Ave María. También indica que habría sido el primero en salir de la iglesia para esperar a los novios.

Sin embargo, según los protagonistas de ese día, todo esto es falso.

Según radio BioBio, los novios eran Tatiana Zambrano y Antonio Mondaca, ex corista de Luis Jara y el director musical de la banda del artista, quienes contrajeron matrimonio hace cinco años.

Zambrano señaló que las fotos que circulan fueron robadas, señalando que “anoche un amigo me etiquetó en la publicación, la vi y me dio muchísima lata la verdad”.

“Llamé al fotógrafo y me contaron que falleció hace un mes. Así que tengo la certeza que esas fotos se filtraron de ahí, porque son fotos que no puede tener nadie más que el fotógrafo y yo”, agregó, asegurando que se siente “muy vulnerable porque sientes que un momento súper bonito en tu vida es usado para hablar mal de otra persona”.

Tatiana fue categórica en tildar de mentira este relato, agregando que “la historia no es real. Luis no cantó en la ceremonia, cantaron otros artistas y él tampoco era el único artista invitado. El Ave María lo cantó Juan David Rodríguez. La historia está fundada en puras mentiras, porque la persona que escribió esto no fue parte de la boda es una invención de la página, para poder viralizarla”.

Además, aseguró que escribió a la página para pedir explicaciones, sin embargo, no obtuvo respuesta y está analizando tomar acciones debido al robo de sus imágenes privadas.