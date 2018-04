Un cuento de hadas: El turco que enamoró perdidamente a Angélica Sepúlveda

La Chucky aseguró que lo conoció en un viaje a Bolivia.

Angélica Sepúlveda se hizo conocida por el fuerte carácter que mostró en los reality show “Granjeras”, “1810” y “Mundos Opuestos”, donde protagonizó varias polémicas.

Actualmente la oriunda de Yungay está trabajando en un emprendimiento familiar, pero hace poco llamó la atención de sus seguidores cuando publicó en su cuenta de Instagram distintas fotos con su nuevo amor.

“Conocí a un turco maravilloso. Lo conocí en Uyuni, Bolivia. Tenemos intereses y gustos parecidos, así que lo paso muy bien con él (…) los turcos son machistas y muy tercos, pero a la vez son muy preocupados y tiernos”, comentó Sepúlveda al diario La Cuarta.

La ex chica reality aseguró que el flechazo fue inmediato. “Lo conocí en un momento muy particular de mi vida, estaba destrozada, emocionalmente muy mal. Estábamos pasando un momento muy triste en mi familia y con mi ex habíamos terminado… Fue extraño, lo vi y sentí que lo conocía desde hace mucho tiempo, fuimos juntos a La Paz y no nos separamos más”.

Uno de los mayores problemas que ambos tienen es “la distancia y el idioma me hacen sufrir bastante. Por eso viajamos mucho. Me siento igual a la Olguita Marina, me dan los ahogos y debo partir, me consiente en todo”.

“En unas semanas me voy a Machu Picchu, porque no alcancé en diciembre a conocer una parte, es buena fecha para ir al Cuzco. Después, si el universo fluye a mi favor, me voy a Cuba un mes y, al terminar un curso de inglés, los boletos se van a Tailandia, y seguiré viajando”, puntualizó.