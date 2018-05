Rodrigo Bastidas y caso Abreu: "Estamos en presencia de una persona enferma"

El actor entregó detalles de las clases que hacía el director.

En los últimos días, diversos rostros del teatro y de las teleseries nacionales han acusado a Herval Abreu de acoso sexual y de abuso de poder.

En esta ocasión fue Rodrigo Bastidas quien habló sobre el caso, ya que el Abreu hizo clases en el Duoc, reciento en que el actor fue director de la carrera de teatro.

“Cuando los alumnos me vinieron a comunicar ciertas prácticas en sus clases, con ejercicios connotadamente sexuales, lo que hice fue hablar con él y decirle: ‘Sabes, esto no está en la línea de lo que quiere la escuela’ y no lo llamé más a hacer clases. Fue cesado en ese momento”, comentó Bastidas en La Mañana de Chilevisión.

Sin embargo, el actor aseguró que como director nunca le llegó una denuncia, destacando que “yo no le podía decir ‘tú eres un abusador’, porque así como declaro del lado de las víctimas, que además les creo, tengo que ser justo y a mí como director de escuela nunca me llegó una denuncia”.

Bastidas le recomendó que asumiera su responsabilidad, ya que “estamos en presencia de una persona enferma, que además utilizó la profesión”.

“Lo mejor que puede hacer es reconocer que se equivocó y no escudarse en que es profesional, porque él sabe que no se lo va a creer nadie”, concluyó.