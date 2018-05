Tras 10 meses de cesantía, Eva Gómez ya tendría casa televisiva

La española está grabando un piloto para ofrecerlo en Canal 13.

Eva Gómez se convirtió en una de las animadoras más importantes de la televisión chilena, comenzado por el “Diario de Eva”, hasta llegar al Festival de Viña del Mar.

Sin embargo, la española no lo ha pasado muy bien en el último tiempo, ya que contó que hace 10 meses que está sin trabajo, pero esto estaría cerca de terminar.

“Una productora me acercó un proyecto que me pareció muy interesante y me dijo que se lo presentaría a Canal 13, donde pidieron un piloto que ahora grabaremos”, comentó la periodista en el diario La Cuarta.

El programa estaría dentro del franja cultural, ya que adelantó que “tiene turismo, costumbres locales cruzadas con influencias de afuera. Creo que sería un aporte y eso es lo que me mueve”.