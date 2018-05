La historia de esfuerzo de Gyvens conmovió a las redes sociales

La divina comida emitió un nuevo capítulo durante la noche de ayer. Esta vez los invitados a deleitar a sus comensales fueron Carolina Mestrovic, Karen Doggenweiler, Julián Elfenbein y Gyvens Laguerre.

Durante cada jornada los participantes van generando lazos y cada noche se hace más intima que la anterior. Bajo este contexto, el ex Reggaeton Boys , Gyvens Laguerre, contó lo dura que le ha tocado la vida y lo mucho que se ha tenido que esforzar para salir adelante.

Tras la pregunta de Julián Efelbein de cómo llegó a Chile, el respondió que “vengo de una familia humilde, una madre que crió a siete hijos solita, teníamos cada uno un solo uniforme, un solo par de zapatos para todos. A veces no había zapatos para todos y lo compartíamos. Mis padres son separados desde que yo tenía 3 años, y estuvo presente hasta los 9 cuando dejó Haití, y hasta el sol de hoy no lo he visto. En el fondo tendrá sus motivos, pero mi madre ha sabido sobrellevar eso, por eso es mi reina.”.

Además se emocionó al contar que cuando cumplió 10 años, “le prometí a mi madre que nunca más iba a trabajar en su vida, porque ella era de las personas que dormía apenas dos horas al día”.

Era importante para él aclarar que esta no es sólo su historia, sino que la de todo un país “que ha sido azotado por desgracias, por mucha guerra civil. Después del 86 nos echaron una maldición por parte de los Duvalier, quienes gobernaron hasta ese año, y amenazó que no podríamos escapar de la isla, pero afortunadamente mi familia ha podido salir y estamos todos acá”, confesó.

Para concluir reflexionó diciendo que “hay que ser agradecido de la vida, las cosas se ganan, se cuidan y se comparten”.

Esta historia no sólo conmovió a los seguidores del programa, sino que además sacó aplausos en las redes sociales. Revisa algunos de los comentarios a continuación.

Una historia de pobreza, sufrimiento, esfuerzo y superación. Admirable. #LaDivinaComida — Agustin Silva D. (@ASilvaD) 13 de mayo de 2018

Sabias palabras de Givens compartir lo que uno tiene sin pedir nada a cambio … 😘#LaDivinaComida — Pauly Spears (@justin34timber) 13 de mayo de 2018