Jocelyn Medina defendió los piropos y dejó la grande en Instagram

Uno de los temas más comentados este último tiempo tiene que ver con el acoso callejero y los piropos, en el que cada persona parece tener una opinión diferente.

A través de su cuenta de Instagram, la ex chica Yingo Jocelyn Medina se sumó a la conversación y dio a conocer su punto de vista, haciendo una diferencia entre el “piropo” y el “acoso”.

“En mi Instagram están permitidos todos los piropos, jamás denunciaré a nadie por acoso, simplemente los comentarios desubicados serán eliminados y bloqueados”, comenzó escribiendo, junto al hashtag “que vuelvan los piropos”.

Luego la modelo aclaró que “para mí un ‘piropo’ es un cumplido, una palabra linda que te saca una sonrisa… un ‘acoso’ es algo grosero, insistente, palabras que solo te causan repudio… así lo veo yo”.

“No estoy llamando a que se cambien las cosas, simplemente que yo no entro en eso, porque no me molesta que me tiren un piropo, mientras sea con respeto… ahora no estoy en absoluto de acuerdo con el acoso callejero, que te griten cosas en la calle como si fueras cualquier cosa… Pero siento que meter todo en un mismo saco es el problema, o sea que lata perder la picardía del chileno por miedo a que lo denuncien”, agregó en su extensa publicación, recalcando que “hay una gran diferencia entre una palabra bonita y una grosera que te haga sentir disminuida o un objeto sexual”.



Varios de sus seguidores se mostraron de acuerdo con ella, y su comentario suma más de 3.200 me gusta.

Sin embargo, hubo quienes no se tomaron bien sus palabras y comenzaron a rebatirle su punto de vista, señalando que “tienes un mal concepto de piropo”, generando una discusión dentro de los comentarios.

Finalmente, en su siguiente mensaje, agradeció el “debate respetuoso” que se generó en sus publicación, reiterando que lo que escribió es desde su punto de vista y asegurando que “lo importante es ser tolerantes y no caer en descalificación”.