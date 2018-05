VIDEO | Edmundo Varas sufrió brutal golpiza en discoteque por acuso de robo

El ex chico reality fue culpado de haber robado un celular.

Edmundo Varas lleva alejado de la televisión por un buen tiempo, sin embargo de vez en cuando aparece como invitado a algún programa o por algún escándalo farandulero.

Los último ocurrió en una discoteque de Las Condes, donde el ex chico reality acusó haber sido golpeado por los guardias del lugar, ya que supuestamente había robado un celular.

Los hechos fueron grabados por testigo que estaban en el lugar y se puede observar como un grupo de personas golpean a Varas, incluso se ve que alguien le pega una patada cerca de su rostro.

Varas negó haber robado el celular y a través de su cuenta de Instagram aseguró haber sufrido discriminación de parte del personal de la discoteque.



“Lo que me sucedió anoche no es un caso aislado, es algo que me viene ocurriendo constantemente y no hace unos días , si no que hace bastantes años. La discriminación y el clasismo a sido una constante en mi persona”, comentó.